Retraite : et si, sans le savoir, vous bénéficiiez d'un contrat d'épargne ? Voici comment vérifier

La plupart du temps, les contrats en déshérence ont été souscrits par les entreprises au profit de leurs salariés. Ces derniers peuvent alors ignorer ou avoir oublié qu’il en est le bénéficiaire.

En 2021, un rapport de la Cour des comptes avait établi qu’environ 13 milliards d’euros d’épargne retraite étaient déjà en déshérence en 2016. Quelques années plus tôt, en 2018, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (APCR) pointait, dans son rapport au Parlement, le fait que les contrats d’épargne retraite non liquidés après l’âge de 65 ans représentaient 5,4 milliards d’euros. Le phénomène était donc loin d'être anodin.