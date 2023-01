Les pensions de retraite de base revalorisées de 0,8% en 2023

C'est l'un des changements attendus pour le budget de certains ménages en 2023 : les retraites seront légèrement revalorisées à compter de ce 1er janvier. Les pensions minimum des retraites de base augmentent de 0,8%, soit la troisième augmentation en un an, après une augmentation de 4% en juillet et de 1,1% en janvier 2022. Cette hausse sera effective sur la pension versée au mois de février 2023. Si vous percevez par exemple une somme de 1500 euros par mois, vous gagnerez 12 euros en plus dès le mois prochain.

Les pensions sont automatiquement revalorisées au 1er janvier chaque année, "en fonction de l'évolution des prix à la consommation", indique le site de la Direction générale des finances publiques. Mais avec cette troisième revalorisation en un an, le gouvernement espère indexer la hausse des retraites sur le cours de l'inflation, mesurée à 6,2% en octobre sur un an, comme le souligne Le Figaro.