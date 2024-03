Malus levé sur les retraites du privé Agirc-Arrco : qui va toucher plus ?

À partir du 2 avril, un malus mis en place sur les pensions de retraite complémentaire Agirc-Arrco va être supprimé. Des milliers de retraités devraient donc voir leur retraite augmenter prochainement. On vous explique qui sera concerné.

Bonne nouvelle pour certains retraités. Après une revalorisation de 4,9% des pensions complémentaires des ex-salariés du privé à partir de novembre dernier du fait de l'inflation, une partie d'entre eux vont voir leur pension à nouveau augmenter. En effet, à partir du 2 avril, le malus Agirc-Arrco, aussi appelé coefficient de solidarité, va être supprimé. Avec ce malus, les complémentaires de certains assurés étaient amputées de 5% à 10% tous les mois. Cela ne sera bientôt plus le cas pour près de 700.000 retraités.

Qu'est-ce que le coefficient de solidarité ?

Ce système de malus spécifique au régime complémentaire avait été mis en place en 2019 pour des raisons budgétaires et pour inciter les salariés du privé ou du secteur agricole à travailler au-delà de l'âge légal, même en ayant une retraite à taux plein. Autrement, les salariés voyaient le montant de leur retraite complémentaire être amputé de 5% à 10% tous les mois pendant trois ans, jusqu'à leurs 67 ans, maximum.

Mais avec la récente réforme des retraites, ce système de malus n'avait plus de raison d'être, étant donné que l'âge de départ légal a été relevé à 64 ans. L'Agirc-Arrco l'a donc supprimé, en deux temps. Depuis le 1ᵉʳ décembre 2023, les nouveaux départs à la retraite se font sans aucun malus, en cas de départ à taux plein. À partir de ce 2 avril 2024, prendra effet le 2ᵉ temps de la suppression de cette mesure.

Qui cela va concerner ?

Cela va donc concerner les personnes affiliées au régime de retraite complémentaire, qui ont pris leur retraite entre 2021 et 2023, à l'âge légal de 62 ans en ayant tous leurs trimestres. À partir du 2 avril, le 1er avril étant un jour férié, ces retraités vont pouvoir toucher l'ensemble de leur pension de retraite, qui va donc augmenter de 10%. "Les sommes déduites au titre de ce coefficient jusqu’au 1er avril 2024 ne seront pas restituées", précise par ailleurs l'Agirc-Arrco.

Le gain obtenu va dépendre du nombre de points cotisés à l'Agirc-Arrco. Mais sachant que la retraite complémentaire peut représenter entre 30 et 60 % des pensions des salariés, le montant n'est pas négligeable. Les cadres étant généralement ceux qui cotisent le plus, ce sont eux qui vont le plus bénéficier de la suppression de ce malus. Les retraités modestes, qui paient un taux de CSG réduit à 3,8% étaient soumis à un malus, mais à un taux réduit de 5%. Leur pension va donc augmenter de 5%. Rien ne change pour les retraités les plus pauvres, puisqu'ils étaient déjà exonérés de ce malus.

Parallèlement à ce système de malus, un bonus était appliqué pour les salariés qui acceptaient de continuer à travailler après 62 ans, même en ayant tous leurs trimestres. Celui-ci n'est pas supprimé pour les personnes qui ne sont pas concernées par la récente réforme des retraites. Perçu durant un an seulement, le bonus s'élevait à 10% si le salarié avait décidé de retarder son départ de deux ans, de 20% pour trois ans et de 30% pour quatre ans.