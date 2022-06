Retraites : pourquoi vous ne percevrez pas la revalorisation de votre pension dès juillet

Le chiffre a été confirmé : les retraites seront bien revalorisées de 4% en 2022. La Première ministre, Élisabeth Borne, a annoncé, mardi 7 juin, la revalorisation exceptionnelle des pensions au mois de juillet. "On voit bien que l'inflation est forte et qu'il faut répondre sans attendre la date habituelle de revalorisation des retraites, c'est-à-dire le 1er janvier 2023", a indiqué la locataire de Matignon. "Donc, je vous confirme que pour toutes les retraites, il y aura bien en juillet une revalorisation de 4%."

"Vous savez qu'il y avait eu une augmentation d'un peu plus de 1% au début de l'année", a répondu à une auditrice de France Bleu la successeuse de Jean Castex, expliquant "qu'au global, cela fera un peu plus de 5% de revalorisation cette année." "Très concrètement, pour une personne qui a une pension de 1200 euros, c'est 60 euros de plus par mois", a-t-elle conclu.