Revalorisation des retraites, gaz, trêve hivernale… Ce qui change à partir du 1er novembre

+4,9% pour les retraites complémentaires. Dès ce 1er novembre, plus de 13 millions d’anciens salariés du privé touchent davantage de retraite. De longues négociations entre les syndicats et les organisations patronales qui co-pilotent le régime complémentaire, ont permis cette augmentation. Pour rappel, l’Agirc-Arrco distribue la retraite complémentaire de l’ensemble des salariés du secteur privé en France. En 2022, elle a versé 87 milliards d’euros et collecté les cotisations patronales et salariales de quelque 1,7 million d’entreprises.