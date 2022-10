Taguer dans la rue peut relever de la liberté d’expression

Des dessins abstraits colorés sur une façade d’immeuble, une déclaration d’amour en hiéroglyphes gravée à même le sol, un poème écrit dans une cage d’escalier… En ville, les tags et autres graffitis fleurissent de toutes les formes et sur tous les supports. Des villes comme Lisbonne leur dédient des quartiers ou les graffeurs ont le droit de s’exprimer. Mais la plupart du temps, ces dessins et inscriptions restent interdits sauf sur autorisation spéciale. La Cour de cassation vient d’ouvrir une brèche si le dessin ou l’inscription défend la liberté d’expression.

Un militant antipublicité présente un recours en justice. En instance, un tribunal l’a condamné à une amende pour "dégradations légères" sur des panneaux publicitaires urbains. Pour se défendre, le militant invoque l'inefficacité des recours juridiques de tous ordres dans l'avancée de cette cause : "Il ne s'agit pas de dégradations, car il suffit de nettoyer les panneaux. C’est une forme de liberté d'expression", affirme-t-il.

La loi considère les tags sur du mobilier urbain comme du vandalisme, consistant à détruire, dégrader ou détériorer volontairement le bien d'autrui. Les tags constituent un délit prévu par le code pénal. La loi sanctionne le graffeur d’une amende maximale de 3 750 euros et d’une peine de travaux d’intérêt général si le dommage est considéré comme "léger" (nécessitant peu de réparation, avec des dégâts superficiels et facilement effaçable). En cas de dommage important, un tag ou un graffiti peut être puni de 2 ans d'emprisonnement et d’une amende allant jusqu’à 30 000 €.