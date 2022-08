Vin rosé : les 5 choses à savoir sur cette boisson de l'été

C'est la peau des raisins noirs qui donne sa couleur au vin. "On fait macérer le moût du raisin, c'est-à-dire le jus obtenu après le foulage et le pressurage des baies (les grains) avec la peau, la pulpe, les pépins", explique Michel Esteban, viticulteur au domaine Gallières à Montpellier.

Les pigments présents dans la peau colorent le moût. Plus la macération est longue, plus la couleur est sombre. Pour le vin rosé, cette phase dure seulement quelques heures alors que pour le vin rouge, elle se prolonge plusieurs jours, voire plusieurs mois. Les tanins (présents dans la peau et les pépins notamment) qui donnent sa structure et son équilibre au vin sont également extraits pendant cette étape. En principe, plus un rosé est foncé, plus ses arômes sont prononcés.