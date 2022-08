RSA, prime d'activité, allocations familiales... les aides de la Caf versées en avance dès samedi

Plus de 4 millions de foyers, soit 7 millions de personnes, touchent des minimas sociaux. "Afin que les personnes les plus précaires continuent de percevoir les aides auxquelles elles ont droit et d’exécuter les opérations bancaires dont elles ont besoin dans les meilleures conditions" pendant la crise du coronavirus, le gouvernement a avancé de quelques jours la date de versement des prestations gérées par les caisses des allocations familiales et de la Mutualité sociale agricole.

Les bénéficiaires recevront ainsi ces aides sur leur compte bancaire dès samedi 4 avril et non plus lundi 6 avril comme cela aurait dû être le cas en temps normal. A noter que ce versement anticipé s'applique non seulement aux minima sociaux tels que par exemple le revenu de solidarité active (RSA) ou l'allocation adulte handicapé (AAH) mais aussi à la prime d’activité, aux aides personnelles au logement et aux allocations familiales. Autrement dit, à toutes les prestations versées par les deux organismes.