Sécurité routière : le PV ne prouve pas l’identité du fautif

Stationnement non autorisé, excès de vitesse, conduite avec un téléphone en main, conduite après avoir bu de l’alcool, etc. L’agent de police ou le radar automatique peuvent vous reprocher de nombreuses infractions au code de la route. Lorsqu’ils vous prennent sur le fait, les agents dressent un procès-verbal. Vous devrez y retrouver la date et le lieu de l'infraction, la référence au texte réprimant l'infraction, l'identification du véhicule et l'identité du titulaire du certificat d'immatriculation si l'identité du contrevenant ne peut pas être relevée. Or, pour la Cour de cassation, une photo ne suffit pas à sanctionner le propriétaire de la voiture.

La loi est formelle : "Les constatations des officiers ou agents de police judiciaire habilités font foi jusqu'à preuve du contraire". Or, cette preuve ne peut être apportée que "par écrit ou par témoins". La plus haute juridiction française rappelle à cet égard que seul le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions qu’il commet. "Ce n'est pas parce que la voiture n'était pas déclarée volée que son propriétaire serait forcément, par déduction, l'auteur du stationnement gênant qui avait été verbalisé. En revanche, le contrat de location d'une voiture, s'il interdit de la confier à quiconque, désigne avec certitude le titulaire du contrat comme conducteur et permet de le sanctionner comme auteur du franchissement de feu rouge qui a été photographié", ajoutent les juges.