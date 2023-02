Existe-t-il des conditions de revenus pour les prothèses auditives ou dentaires gratuites ? Le 20H vous répond

Existe-t-il des conditions de revenus pour bénéficier de prothèses auditives ou dentaires gratuites ?

Non, la seule condition, c’est d’avoir une mutuelle, peut-on lire dans ce dépliant du ministère de la Santé, qui présente tout le dispositif 100% Santé ! Soit la complémentaire santé solidaire de l’Assurance-maladie si vous avez des revenus modestes, soit une complémentaire responsable et solidaire si vous avez souscrit un contrat auprès d’une compagnie privée. "98% des contrats complémentaire santé sont des contrats responsables et solidaires", nous explique-t-on à la Mutualité Française, qui défend les intérêts des professionnels du secteur : "Un contrat responsable et solidaire respecte un cahier des charges fixé par la réglementation".