Seniors : ne négligez pas ces niches fiscales pour augmenter votre pouvoir d'achat

Les personnes âgées qui emploient une aide à domicile ont droit à deux aides fiscales. La première est une exonération de cotisations (patronales, Sécurité sociale maladie, vieillesse et allocations familiales) sur la rémunération du salarié. Le montant de l’exonération porte alors sur 100 % du montant des cotisations versées, que vous ayez un ou plusieurs salariés. Cette aide fiscale est accordée aux personnes de 70 ans minimum et est limitée à un plafond de rémunération égal à 65 fois le SMIC horaire par mois et par ménage.

L’emploi d’un service d’aide à domicile ouvre droit à une deuxième aide fiscale pour les personnes âgées – un crédit d’impôt de 50 % des dépenses engagées pour l’assistance dans les actes de la vie quotidienne et la maintenance du logement et les travaux ménagers.