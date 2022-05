"Sept à Huit" : dettes, crédits, inflation... ces Français qui vivent dans la précarité

Toujours dans le Var, Gabriel, à Toulon, ne parvient plus à payer les 840 euros de loyer de son logement social. Ce papa de deux enfants en garde alternée est fonctionnaire dans un collège. Il essaie d'obtenir un appartement moins cher mais son bailleur fait, selon lui, la sourde oreille. Si son salaire est de 1700 euros et s'il bénéficie, certes, d'une aide sociale de 200 euros, il cumule toutefois 30.000 euros de dettes, soit deux ans d'impayés. Un abysse qui se creuse davantage chaque mois en raison des charges courantes de Gabriel.

"Quand on a un salaire minimum par rapport au coût de la vie, on ne vit plus", révèle Gabriel. Depuis qu'il a notamment fait un arrêt cardiaque l'an dernier, son salaire a diminué de 400 euros et il a peur d'être expulsé. À ses tracas quotidiens, s'ajoute "l'angoisse de la boîte aux lettres" pleine de factures et de relances. "Je n'ai pas perdu d'amis mais je me suis refermé", confie Gabriel.