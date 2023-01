Serai-je dédommagé si ma pension de retraite m'est versée en retard ? Le 20H vous répond

L’Assurance retraite doit-elle me dédommager si ma pension m'est versée en retard après mon départ à la retraite ?

Non, vous n’obtiendrez rien de plus que les pensions de retraite auxquelles vous avez droit. "C’est rétroactif, vous recevrez tout en une fois quand la situation sera débloquée", assure-t-on à l’Assurance retraite, qui rappelle également que les pensions sont traditionnellement versées le 9 de chaque mois et non le 1er.

Vos pensions de retraite... et c’est tout : pas d’indemnisation, ni de dédommagement. Pourtant, depuis 2015, il existe un droit opposable à la retraite, comme le rappelle le site du gouvernement. "En théorie, la sécurité sociale est obligée de vous verser une pension, même provisoire, à partir du moment où vous avez déposé votre dossier dans les temps. Sinon, elle engage sa responsabilité", décrypte Emmanuel Grimaud, fondateur de Maximis retraite, qui accompagne les cadres et les dirigeants dans leurs démarches. Mais en pratique, "rien n’a changé depuis 2015 : il y a souvent des retards… Et des nouveaux retraités en difficulté".