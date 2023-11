Le voleur de ma CB peut-il continuer à payer sans contact si je fais opposition ? Le 20H vous répond

Quelle est la première chose à faire si on se fait voler sa carte bancaire ?

D'abord, il faut faire opposition le plus vite possible. C'est incontournable pour bloquer les prélèvements à venir. Ensuite, vérifier votre compte. Si vous constatez des retraits, alors l'association de consommateurs CLCV vous conseille de porter plainte. Votre banque vous remboursera les sommes volées, elle en a l'obligation.

Si j'ai fait opposition, le voleur peut-il continuer à payer sans contact ?

Eh bien oui, c'est tout à fait possible. Le paiement sans contact reste actif, même après une opposition, tout simplement parce que le serveur de votre banque n'est pas consulté. On rappelle que les paiements sans contact sont plafonnés à 50 euros et limités à cinq paiements consécutifs, ou 150 euros tout compris.