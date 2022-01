Si une station vend de l'essence bon marché, ai-je le droit de remplir des jerricans ? Le 20H vous répond

Je voudrais acheter un véhicule qui roule au GPL, un carburant moins cher et plus propre. Puis-je bénéficier d'un bonus écologique ?

Non, les conditions pour bénéficier de ce bonus ont été durcies d’année en année. "Aujourd’hui, pour schématiser, ça ne concerne que les voitures électriques ou à hydrogène", synthétise Joël Pedessac, directeur général de France Gaz Liquides. Si vous avez une voiture à mettre à la casse, en échange de votre véhicule au GPL, vous pouvez, en revanche, bénéficier de la prime à la conversion sous conditions. En 2021, "environ 50.000 véhicules roulant au GPL ont été vendus et un millier ont été convertis à ce carburant", chiffre le directeur général de la filière.

Justement, a-t-on droit à des aides pour convertir son véhicule ? "Non plus. L’Etat estime que l’opération est déjà accessible financièrement". Il faut compter entre 2.000 et 5.000 euros selon le modèle, opération réservée aux véhicules à essence. Un investissement qu’il est facile d’amortir en roulant. Puisque que le gaz de pétrole liquéfié permet de réaliser 20 à 30% d’économies par rapport à l’essence.