Si vous négligez une alerte météo, votre assurance peut-elle refuser de vous indemniser ?

Un assuré peut avoir conscience du risque d’une tempête sans se protéger suffisamment des intempéries à venir. Son assurance peut-elle le lui reprocher ?

Prendre une assurance multirisque habitation, obligatoire pour les propriétaires et les locataires, c’est se couvrir des dégâts subis par votre logement à la suite, notamment, d'une tempête ou d'une catastrophe naturelle. La garantie vous protège non seulement contre les effets du vent, mais aussi de la pluie, la neige ou la grêle. Les conditions de mise en œuvre de cette garantie restent définies par le contrat. Pour rappel, afin de bénéficier de cette couverture, il faut apporter la preuve d’une intensité anormale du vent (plus de 100 km/h) au moment du sinistre. En pratique, les assureurs réclament une attestation de la station météorologique la plus proche, ou exigent que le vent ait endommagé d’autres bâtiments "de bonne construction" dans un rayon de 5 km.

Or, aujourd’hui, les assurés connaissent les risques. Les assureurs communiquent les dangers imminents, souvent par SMS, si vous le lui avez autorisé, tandis que les médias publient les alertes diffusées par Météo France. Dès lors, dans la mesure du possible, les assureurs vous demandent d’essayer de prendre vos précautions afin d'éviter l'aggravation des dommages : le bâchage ou la couverture provisoire du bâtiment endommagé. Que se passe-t-il si vous n’avez pas pris en compte ces messages ? La Cour de cassation assure dans un arrêt que votre inadvertance ne modifie pas votre indemnisation.

Un assureur reproche à son client d’avoir négligé une alerte météorologique et d’avoir laissé son bateau amarré à un corps-mort exposé aux intempéries. Pour l’assureur, en agissant ainsi, le propriétaire du navire "était sûr qu’il allait subir des dégâts et il ne peut pas ensuite demander qu’ils soient indemnisés. Le principe de l’assurance repose en effet sur l’aléa et il ne peut pas y avoir d’assurance pour un dommage certain", affirme la compagnie d’assurance.

Jamais certain de voir le risque se réaliser

La Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement. "Si cet assuré devait raisonnablement avoir conscience du risque, personne ne peut dire qu’il était certain de le voir se réaliser. Il n’était pas certain de subir des dommages. Il y avait donc toujours un aléa", certifient les magistrats. Ils observent qu’il ne faut pas confondre "cette conscience du risque avec la conscience de dégâts inéluctables qui seule justifierait un refus d'indemnisation de l’assureur pour dommage certain". En l’occurrence, il ne s’agit pas d’une faute intentionnelle de l’assurée commise avec la volonté de créer le dommage ou avec la conscience que le dommage sera certain.