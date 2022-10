Sobriété énergétique : chaudières, covoiturage... Quelles aides pour les particuliers ?

Les particuliers pourront également bénéficier d’une aide de 65 euros par ménage pour l’installation d’un programmateur sur une chaudière existante (qui sera obligatoire sur tous les bâtiments en 2025).

Enfin, le gouvernement a rappelé que les salariés de certaines entreprises continuaient de bénéficier du forfait mobilités durables pour soutenir le covoiturage et le vélo, exonéré de cotisations sociales jusqu’à 700 euros par an et cumulable avec le remboursement des transports en commun jusqu’à 800 euros. Jusqu'à fin 2023, les employeurs peuvent également prendre en compte le forfait de transport en commun ou de service public de vélo au-delà des 50% minimum et jusqu’à 75% sera exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations pour les salariés.