VIDÉO - Certaines amendes peuvent désormais être réglées en plusieurs fois

L'objectif de cette nouvelle règle est de lutter contre le nombre important d'amendes impayées. Par exemple, seuls les deux tiers des amendes forfaitaires délictuelles délivrées en 2021 pour usage de stupéfiants ont été réglées, selon la Caisse des Dépôts. "À partir du moment où l'on donne la possibilité à ceux qui reçoivent ces amendes, et qui ne souhaitent pas les contester, de pouvoir les payer en plusieurs fois, cela doit permettre d'espérer un taux de recouvrement plus important", appuie Ingrid Attal, vice-présidente de l'association 40 millions d'automobilistes.

La mesure devrait aussi permettre d'endiguer l'escalade des majorations d'amendes et le surendettement. "C'est une bonne manière d'emmener les gens du bon côté de la barrière, et de les soulager financièrement, car les montants peuvent parfois être importants pour certains foyers. Et donc d'être compréhensifs dans ces moments assez compliqués", plaide Sabrina Agresti-Robache, députée Renaissance de la première circonscription des Bouches-du-Rhône. "De nouveaux délits doivent être forfaitisés dans les mois et les années à venir", précise de son côté l'Antai.