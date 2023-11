Succession : pourquoi faire don de la nue-propriété de son bien à ses enfants ?

Lors d’une succession, les enfants du défunt ne payent pas d’impôts sur les 100 000 premiers euros. Le legs d’un bien immobilier peut vite faire dépasser cette somme. Pour limiter les frais de succession, la donation de la nue-propriété à ses enfants est une solution.

Préparer sa succession n’est pas une tâche à accomplir au dernier moment. Par précaution, il convient d'organiser la transmission de ses biens, même avant d’avoir atteint un âge avancé. Cela permettra de limiter les frais de succession, d’assurer un legs plus important et parfois plus précoce à ses enfants, tout en évitant une situation de dépendance. En matière d’héritage comme de donation aux enfants, la règle est un abattement de 100 000 euros par héritier, puis une augmentation du taux par tranches. L’immobilier est souvent le domaine qui risque le plus de faire gonfler l’héritage, et donc les frais.

Comment calculer l’imposition sur la nue-propriété ?

Il est donc avisé de démembrer la propriété. Cette opération consiste pour les parents à conserver l’usufruit du bien, c’est-à-dire son usage et les éventuels revenus qu’il peut générer, comme un loyer. Les enfants acquièrent la nue-propriété du bien. Son montant est soumis à un barème légal. Plus l’usufruitier est âgé, moins il pourra profiter de son bien. La valeur de la nue-propriété ne sera donc que de 10 % de la valeur totale du bien si l’usufruitier a moins de 21 ans et de 20 % entre 21 et 30 ans. Le taux augmente ensuite de dix points par tranches de 10 ans, sans pouvoir dépasser 90 % à partir de 91 ans.

Ainsi, une personne de 62 ans dont le bien est estimé à 300 000 euros pourra faire don à ses enfants d’une nue-propriété de 180 000 euros (60 %). Si elle a un enfant, il ne paiera l’impôt sur les donations que sur une base de 80 000 euros. Avec deux enfants, cela représentera 90 000 euros chacun. Ils se trouveront donc sous le niveau de l’abattement fiscal et ne paieront aucune taxe.

Les avantages de la donation

Si la propriété n’a pas été démembrée avant le décès, le risque est que sa valeur fasse passer les héritiers dans une tranche supérieure. Surtout, l’abattement n’est alors plus calculé sur 180 000 euros, mais sur la valeur de la pleine propriété, et donc 300 000 euros. Avec le démembrement, les donateurs peuvent continuer à vivre dans leur bien et à éventuellement le louer par la suite pour financer par exemple un départ en maison de retraite. À leur décès, la pleine propriété reviendra aux héritiers, sans frais de succession. Il est important de noter que l’abattement de 100 000 euros concerne toutes les donations, immobilières ou autres, effectuées sur 15 ans. Procéder à une première donation assez tôt permettra donc d’en réaliser une seconde sans frais par la suite.