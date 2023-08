Taux d’endettement : quel montant maximum pour votre crédit ?

Plusieurs règles encadrent le montant et le coût d’un prêt, parmi lesquelles le taux d’endettement ou taux d’effort. Fixé par le Haut Conseil de stabilité financière (HCSF), celui-ci vise à limiter le risque de surendettement des ménages et à s'assurer qu’ils conservent un reste à vivre décent. Désormais, les banques et autres organismes de crédit doivent vérifier que l’emprunteur sera en mesure de rembourser son prêt, et pour cela tenir compte de ses autres crédits en cours. Ainsi, le HCSF préconise de ne pas dépasser un taux d’endettement de 33 % et fixe une limite de 35 %. Cela signifie que le montant total des mensualités de crédits (assurances incluses) en cours ne doit pas dépasser un tiers des revenus nets de l’emprunteur après impôt.

L’emprunteur peut alors choisir d’étaler ses remboursements sur une plus longue période afin de réduire ses mensualités et donc son taux d’effort. Mais là encore, des règles s’appliquent. Outre le taux d’endettement, le HCSF impose une limite de maturité du crédit de 25 ans. Ces deux contraintes vont permettre de définir le montant maximum qui pourra être emprunté. Toutefois, ces principes tolèrent des exceptions.