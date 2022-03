Taxe foncière : qui peut bénéficier d'une exonération ?

Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), n'auront pas non plus à la régler. Il en va de même pour les personnes touchant l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI). Le fait de percevoir l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ouvre aussi droit à l’exonération à condition de ne pas dépasser un seuil de revenus. Même chose pour les contribuables âgés de plus de 75 ans au 1er janvier de l'année d'imposition. Le fisc va regarder le revenu fiscal de référence qui figure sur votre avis d’imposition. Il faut qu’il soit situé sous les seuils prévus à l’article 1417 du code général des impôts. Celui-ci précise que le revenu fiscal de référence ne doit pas dépasser 11.276 euros majorés de 3011 euros par demi-parts supplémentaires.

Tous ces propriétaires sont exonérés de taxe foncière, même lorsqu’ils sont hébergés durablement dans une maison de retraite ou un établissement de soins de longue durée, à condition que le logement qui constituait leur résidence principale reste libre de toute occupation. Par ailleurs, pour les couples mariés ou pacsés, les conditions peuvent n’être remplies que par un des deux époux. Enfin, depuis 2000, les personnes âgées de plus de 75 ans peuvent également prétendre à une exonération de taxe foncière sur leur résidence secondaire. Mais cela ne se fait pas forcément automatiquement. Dans ce cas, il faut faire la demande au fisc depuis votre espace Impot.gouv ou par courrier. L’exonération s’étendra alors à tous vos biens. En revanche, bénéficier du RSA n'est pas une condition suffisante pour pouvoir prétendre à une exonération de la taxe foncière.