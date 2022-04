Ticket de caisse : pourquoi les associations s'insurgent contre sa suppression ?

En 2023, un simple affichage du montant sera accessible en caisse. Un affichage qui ne suffira pas pour les associations de consommateurs. "Lors du passage en caisse il y a déjà une masse d'informations présentes, des promotions, les moyens de paiements acceptés, etc. À cause de ce manque de lisibilité, certains consommateurs pourront se laisser tromper sur le montant. C'est la porte ouverte aux erreurs humaines, et même aux escroqueries", explique Matthieu Robin, chargé de mission pour l'association UFC Que Choisir. "On a déjà ce souci par exemple quand on réalise un paiement sans contact sans prêter attention forcément au montant. Et sans preuves, difficiles de prouver qu'il y a eu une faute", ajoute-t-il.

L'absence de ticket est aussi problématique si l'on veut faire un retour, un remboursement ou faire valoir une garantie, selon Matthieu Robin. Un avis partagé par les autres associations qui pointe aussi l'utilité du ticket de caisse comme une preuve d'achat, "un outil de gestion du budget familial" qui permet de "vérifier l'exactitude du montant de la transaction". Les associations de consommateurs ont d'ailleurs pu obtenir l'édition automatique de tickets pour des annulations de paiements, et pour les reçus de biens dit "durables", tel que l'électroménager.