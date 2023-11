Titres-restaurants : leur utilisation pour faire ses courses finalement prolongée jusqu'à fin 2024

Utiliser des titres-restaurants pour payer l'ensemble des courses alimentaires au supermarché sera finalement toujours possible en 2024. "Rien ne changera" par rapport au fonctionnement actuel, assure ce mardi soir Olivia Grégoire. La fin de cette dérogation pour utiliser ces titres pour tous les produits alimentaires avait d'abord été annoncée pour fin 2023, suscitant la polémique.

L'utilisation des titres-restaurant au supermarché finalement prolongée. Il restera possible de payer toutes les courses alimentaires avec ce moyen de paiement jusqu'à la fin de l'année prochaine, a annoncé ce mardi la ministre déléguée au Commerce. Alors que la liste des produits éligibles devait initialement être réduite au 1ᵉʳ janvier 2024, la situation en vigueur depuis août 2022 "va continuer tout au long de l'année 2024" et "rien ne changera pour les Français", a fait savoir Olivia Grégoire sur M6.

Un dispositif "très utilisé par les Français", selon Olivia Grégoire

Un peu plus tôt dans la journée, son ministre de tutelle, Bruno Le Maire, avait précisé qu'une prolongation de ce dispositif était à l'étude. "Je suis favorable à ce que nous prolongions au-delà du 31 décembre 2023 cette disposition permettant d'utiliser les tickets restaurant pour acheter des produits alimentaires", avait-il déclaré.

Depuis plus d'un an, l'utilisation des titres-restaurants était étendue à tous les produits alimentaires, même s'ils ne sont pas directement consommables sans cuisson ou préparation (farine, pâtes, riz, œufs, poisson, viande...). Mais cette dérogation devait donc prendre fin dans un peu plus d'un mois. "En 2023, ça a été très utilisé par les Français, a justifié Olivia Grégoire. L'inflation reflue, l'inflation alimentaire commence à refluer, mais ça reste difficile."

Le plafond d'utilisation de 25 euros par jour restera également inchangé, a par ailleurs précisé la ministre. La fin de cette possibilité d'utiliser les titres-restaurants pour tous les produits alimentaires avait suscité la polémique, alors que la France continue d'évoluer dans un contexte inflationniste.