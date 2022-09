Cuisine équipée : quels recours en cas de défauts ou non-respect de commande ?

Une fois que le professionnel a installé les meubles, vous remarquez que la cuisine n’est pas conforme à vos attentes ou vous identifiez des malfaçons (carrelage fendillé, tiroir impossible à fermer, taches sur le plan de travail, etc). Le code de la consommation stipule que le cuisiniste en demeure le responsable et lui oblige, sur simple demande, à réparer ou remplacer les meubles non-conformes. Plusieurs garanties existent pour vous protéger, mais il faut en respecter les délais.

- Droit de rétractation : vous disposez de 14 jours après l’installation pour rompre le contrat et demander à l’entreprise de reprendre la cuisine. Vous n’avez aucune raison à donner, il vous faudra juste faire cette demande par écrit et vous assurez que l’entreprise en a eu connaissance.

- Malfaçons et vices cachés : la loi vous permet de vous retourner contre le cuisiniste pour contester des défauts de conformité. La garantie parfait achèvement vous laisse un an, à compter de la réception des meubles, pour remonter malfaçons, vices cachés et autres défauts de conformité. La garantie de conformité ou garantie biennale reprend la même logique et vous laisse un an de plus. Le ministère de l’Économie précise que pour être reconnu comme non-conforme, votre produit doit répondre à un des points suivants : le bien n’est pas conforme à l’usage habituel d’un bien du même type, il ne correspond pas à la description donnée par le vendeur, il ne présente pas les qualités détaillées dans une publicité le concernant ou dans son étiquetage, l’installation convenue n’a pas été effectuée correctement par le vendeur ou le bien présente un défaut de fabrication, une imperfection, un mauvais assemblage.

Attention, la garantie légale de conformité ne s’applique que si le défaut existait à la date d’acquisition et si le vendeur est un professionnel. Vous ne pouvez pas la faire valoir si vous connaissiez ou ne pouviez ignorer la présence du défaut ou si le défaut constaté ne vient pas de la cuisine, mais de sa mauvaise utilisation.

- Abus de faiblesse : vous pouvez estimer que le cuisiniste a exercé une pression psychologique ou vous a volontairement induit en erreur pour vous inciter à prendre la cuisine. Dans ce cas, vous pouvez vous fonder sur les vices du consentement (erreur, vol et violence) pour annuler le contrat. Pour ce faire, vous avez 5 ans, mais l’artisan vendeur risque de se retourner contre vous. Il faudra alors prouver les vices de consentement en justice.

- Structure de la cuisine défaillante : la garantie décennale couvre toutes les malfaçons touchant aux fondations et à la structure du bâtiment. Elle s'étend également aux éléments d'équipements indissociables de l'ouvrage (canalisation, éclairage, etc.). En d’autres termes, cette assurance obligatoire pour l’artisan concerne d’éventuels problèmes de plomberie, des dysfonctionnements électriques ou de lumières pendant 10 ans.

Si vos lettres recommandées avec avis de réception restent sans réponse, contactez un médiateur ou un conciliateur de justice. En cas d'échec, saisissez le juge des contentieux de la protection (l'ancien juge du tribunal d'instance) ou le tribunal judiciaire. N’hésitez pas à vous faire aider par des associations de consommateurs : la Confédération de la Consommation, du Logement et du Cadre de Vie (CLCV) ou l’UFC-Que Choisir (Union Fédérale des Consommateurs) par exemple. Votre assurance multirisque dispose parfois d’une protection juridique qui peut également vous aiguiller.