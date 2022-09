Travaux de rénovation : attention aux versements des acomptes

Après avoir versé l’acompte, impossible de vous désengager. Vous perdriez la totalité de la somme. Pire, l’entreprise pourra se retourner en justice contre vous et vous demander des dommages et intérêts. Même chose pour l’entreprise engagée : si elle refuse de vous livrer le chantier terminé, il faudra qu’elle vous rende votre acompte et vous pourrez la faire condamner à vous verser davantage.