"UFC-Que choisir" met en place une base de données participative pour débusquer les produits dangereux dans les cosmétiques

Cette base de données, trouvable ici, est très complète. Elle est catégorisée en produits du quotidien comme les déodorants et le dentifrice mais aussi en produits de saison comme la crème solaire et en produits pour bébés et enfants. Ces produits "spécialisés" justement, la base de données en compte 85 et tous renferment des produits allergènes et des perturbateurs endocriniens.

Autre outil pratique du magazine, les "tutoriels" à ne pas glisser dans votre porte-feuille ou votre sac lorsque vous allez faire vos courses qui vous indiquent les produits dangereux . Une disposition qu'UFC-Que choisir a mis en place pour demander, entre autres, "demande aux services de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes le retrait immédiat des 23 produits contenant les substances interdites", peut-on lire sur le site.