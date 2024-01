Une prime de 3000 euros attend-elle les jeunes de 15 à 25 ans en 2024 ?

Une rumeur circule suggérant que tous les jeunes pourront recevoir cette année une prime de l'État. Cette aide de 3000 euros, destinée aux jeunes entrepreneurs sous conditions de ressources, est aujourd’hui obsolète.

Cette année, l’État va-t-il verser une prime exceptionnelle aux jeunes Français âgés entre 15 et 25 ans ? Oui, à en croire des vidéos postées sur TikTok, expliquant ce dispositif prévu en 2024. "Une prime de 3000 euros sera versée en 2024 pour les jeunes de 15-25 ans. Le versement de cette prime est jusqu’au 7 janvier. (…) Cette prime permettra aux plus jeunes n’ayant pas les moyens de financer leurs études, financer leurs projets et pour les plus fous de partir en voyage", nous apprend une vidéo déjà vue plus de 8 millions de fois en six jours.

Une prime distribuée depuis deux ans

Sauf qu’elle est infondée. En rembobinant, cette prime a été proposée par l’Association pour le droit à l’initiative économique (Adie). Dans un communiqué de presse de novembre 2022, l’association explique que cette aide, correspondant bien à un montant de 3000 euros, est destinée à "soutenir la création d’entreprise des jeunes de 18 à 30 ans en insertion, les plus en difficulté du point de vue de leur parcours d’insertion sociale et professionnelle". Dans le détail, la prime était conditionnée à un microcrédit et pouvait être demandée aux "bénéficiaires d’un minimum social (ASS, AAH, RSA), demandeurs d’emploi de longue durée (de plus de 12 mois), parents isolés, habitants d’un quartier politique de la ville, accompagnés par une mission locale, ou avec un niveau de formation inférieur ou équivalent à un CAP/BEP". Une série de critères bien identifiés et bien plus restrictifs que simplement celui de l’âge.

De plus, cette prime n’est plus proposée aujourd’hui. En effet, la fameuse annonce remonte à plus d’un an et l’ensemble des aides, comprises dans une enveloppe globale de 25 millions d’euros, ont été versées, confirme l’Adie à TF1info. "La prime a bien existé, mais en 2021. Elle a très bien fonctionné quand elle a été distribuée", souligne l’association. En coulisses, l’Adie a été tellement sollicitée ces derniers temps, par mail et par téléphone, qu’elle s’est sentie obligée d’ajouter une précision à son communiqué de l’époque, précisant que l’offre n’était "plus en vigueur au 4 janvier 2024" et cela depuis le mois de novembre 2022.

Aujourd’hui, une autre aide est proposée par l’État, que l’Adie se charge de distribuer, d’un montant de 1000 euros. Celle-ci est également conditionnée à un prêt d’un même montant, contracté à l’Adie, et "concerne les jeunes âgés de moins de 30 ans, qui vont créer une entreprise et s’immatriculer dans les 12 prochains mois, ou qui ont déjà créé une entreprise dans les trois derniers mois". Par ailleurs, les éventuels bénéficiaires devront par exemple résider en quartier prioritaire de la ville, être bénéficiaire du RSA, ou être parent isolé. La liste des critères retenus est à retrouver ici.

Malgré les divers démentis, et notamment celui du principal intéressé, la rumeur perdure. Sur TikTok, les cinq premières vidéos qui apparaissent à la recherche "prime de 3000 euros" reprennent toutes l’information. Arrive seulement en sixième position une vidéo d’Hugo Décrypte, revenant sur cette infox.

