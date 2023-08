Puis-je annuler ma réservation d'hôtel ? Le 20H vous répond

On m'a volé des affaires dans ma chambre d'hôtel, qui est responsable ?

C'est l'hôtelier. Par exemple, si vous laissez votre montre dans votre chambre d'hôtel et qu'elle disparaît, il a l'obligation de vous rembourser intégralement. Mais attention, si ce montant est plafonné et varie en fonction du prix de la nuit. Enfin, vous devrez prouver que vous avez laissé votre précieux objet dans votre chambre, et ça, ce n'est pas facile.