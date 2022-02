256 pages, 7h de lecture... Qui a les conditions générales de vente les plus longues ?

Trop longues, trop complexes… C’est le moins qu’on puisse dire, surtout lorsqu’il s’agit de sites marchands qui impliquent des garanties. L’association UFC-Que choisir a passé en revue une centaine de CGV. Ainsi, lire les conditions générales de vente sur leboncoin.fr vous prendra 1 heure et 21 minutes. Pour la plateforme Cdiscount, 2 heures et 8 minutes. Le record est détenu de très loin par la SNCF : 6 heures et 52 minutes, soit 256 pages de texte. "Même pas la peine", sourit la dame. À l’inverse, les CGU d’organismes publics sont beaucoup moins longues. 3 minutes et 2 secondes pour lire celles de la Caf, soit le chronomètre le plus rapide de l’étude.