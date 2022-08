9 000 cartes bancaires confisquées en juillet

Le mois dernier, 9 000 cartes bancaires ont été retirées, soit 28% de plus en un an. Il suffit parfois d'une dépense inattendue ou d'un retard de paiement, et l'engrenage du surendettement s'enclenche. Des solutions existent pour les comptes dans le rouge. D'abord, il faut revoir son budget en supprimant par exemple les petits abonnements en cours qui ne servent plus.