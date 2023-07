À l’heure du repas, un restaurateur peut-il refuser que je ne prenne qu’une seule boisson ? Le 13H à vos côtés

Dans certains cas, à l’heure du repas, le restaurateur peut-il refuser que je ne prenne qu’une seule boisson ?

Non ! Ça s’appelle un refus de vente et c’est l’article L 122-1 du code de la consommation. Le commerçant ne peut refuser la vente d’un produit sauf pour "motif légitime". Par exemple, lorsque le pharmacien refuse de vous délivrer des médicaments vendus uniquement sur ordonnance. Ça, c'est un refus légitime !

En revanche, le serveur qui ne veut pas vous servir un café sous prétexte que sa terrasse est bondée et qu’il ferait plus de chiffre d'affaires avec d’autres clients, c’est bien un refus de vente injustifié.

Même chose si autour de vous, il n’y a personne et que vous voulez passer votre après-midi à siroter un café. Alors, le serveur doit vous accueillir. Sinon, c’est une infraction pénale et vous pourrez saisir la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. L'établissement encourt une amende de 7500€. À ce prix-là, il a tout intérêt à vous laisser boire votre café, c’est plus rentable !