Depuis peu à la retraite, puis-je me faire payer mes droits CPF non utilisés ? Le 20H vous répond

Étant depuis peu en retraite, je n’ai pas utilisé mon compte personnel de formation (CPF). Est-ce que je peux me faire payer ces droits en argent ?

Non, vous ne pouvez de toute façon pas monétiser votre compte CPF. C’est précisé dans cette foire aux questions du ministère du Travail : "L’argent disponible sur votre compte sert seulement à financer une ou plusieurs formations. Vous ne pouvez pas virer ce montant sur votre compte bancaire, ni récupérer de l’argent issu de vos droits par quelque moyen que ce soit (ex. : remboursement d’organisme de formation ou d’intermédiaire, cartes cadeaux, cadeaux...)."

Vos droits sont même définitivement perdus si vous êtes parti à la retraite à taux plein, nous confirme l’Assurance retraite. "Le compte CPF cesse d’être alimenté et vous ne pouvez plus mobiliser ces droits". En d’autres termes, vous ne pouvez plus financer de formation.

Ce n’est pas le cas si vous êtes parti à un taux minoré, comme le rappelle la plateforme dédiée au compte de formation.

Pensez-y si vous souhaitez reprendre une activité dans le cadre du cumul-emploi retraite !