À quel âge peut-on estimer le montant de sa future retraite ? Le 20H vous répond

Attention, toutefois, tempère l’Assurance retraite : "Les estimations effectuées après 55 ans sont pertinentes... Si et seulement si elles sont faites une fois la carrière déjà effectuée et corrigée". Si vous voyez des erreurs dans votre relevé de professionnel, il faut donc les corriger sans attendre. Voici une liste des erreurs les plus courantes. "Depuis juillet 2021, vous n’avez plus à attendre vos 55 ans pour signaler les erreurs éventuelles. En revanche, votre dossier ne sera pas prioritaire", ajoute Jean-François Chauffeté.