À quelles aides ai-je droit pour passer mon Bafa ? Le 20H vous répond

Existe-t-il des aides pour passer son Bafa ?

La question se pose puisque cette formation est payante : il faut compter entre 800 et 1.000 euros selon les régions pour décrocher le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (Bafa), comme le précise le site du service public. "Cette formation se déroule en trois étapes : formation générale de 8 jours, stage pratique de 14 jours puis session d’approfondissement de 6 jours", nous explique-t-on au ministère du Travail, qui gère la plateforme 1jeune1solution.gouv.fr. La plateforme propose ce simulateur, qui vous permet d’estimer précisément le montant des aides auxquelles vous avez droit, en fonction de votre âge, votre adresse, de vos ressources ou de celles de vos responsables légaux.

Ce simulateur vous sera d’autant plus utile concernant le Bafa... qu’obtenir des aides est un parcours du combattant. "Il faut parfois faire des demandes à chaque étape de votre formation", détaille-t-on au ministère du Travail. "Il est nécessaire de faire de nombreuses démarches et de remplir de la paperasse. Résultat : les aides sont seulement utilisées à hauteur de 40%", regrette l’UFCV, principal organisme de formation, qui milite pour une solution dématérialisée et géolocalisée "pour que chaque jeune connaisse les aides auxquelles il a droit sur son territoire".