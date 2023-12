A-t-on le droit d'acheter du bois de chauffage avec un chèque énergie ? Le 20H vous répond

Chaque soir, le JT de TF1 se penche sur les interrogations des téléspectateurs dans sa rubrique "Le 20H vous répond". Au menu cette fois-ci, une question sur le chèque énergie et l'achat de bois de chauffage. Garance Pardigon y répond sur le plateau de Gilles Bouleau.

Je suis bénéficiaire du chèque énergie. Puis-je l'utiliser pour acheter du bois de chauffage ?

Oui, comme pour n’importe quel "achat de combustible destiné au logement", peut-on lire sur le site dédié au chèque énergie, qui cite également "le fioul" ou encore "le GPL" comme exemples. Pour ce faire, il suffit de donner votre chèque directement au fournisseur de bois : "Celui-ci a l’obligation de l’encaisser", précise-t-on au médiateur national de l’énergie, qui peut vous accompagner en cas de litige.

En d’autres termes, un professionnel ne pas refuser ce moyen de paiement. Mais pour autant, ce n’est pas un chèque classique, puisqu’il est "indivisible" : on ne peut pas vous rendre la monnaie dessus, le trop-perçu sera simplement déduit de vos prochaines factures chez ce même fournisseur.

Les chèques énergie 2023 ont été envoyés automatiquement aux foyers éligibles "entre le 21 avril et le 30 mai" dernier, peut-on lire dans ce communiqué de presse.

Attention, en revanche, il n’est plus possible de bénéficier de l’aide exceptionnelle pour 70% des ménages se chauffant au bois. Entre le 22 décembre 2022 et le 30 avril 2023, il était possible de toucher entre 50 et 200 euros suivant les revenus des ménages. Ce dispositif n’est pas rétroactif.

Envoyez vos questions

Si vous avez vous-même une question, vous pouvez la poser sur les réseaux sociaux avec le hashtag #le20HVousRepond, ou directement par mail à l'adresse suivante : le20Hvousrepond@tf1.fr. Ou encore désormais en vidéo en vous rendant sur notre page dédiée.

Nouveauté, pendant cette rubrique du 20H, vous verrez apparaître un QR Code en bas de l'écran : vous pourrez alors le flasher et accéder directement depuis votre téléphone portable ou tablette à un article enrichi.