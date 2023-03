Peut-on goûter les fruits avant de les acheter ? Le 20H vous répond

Peut-on goûter les fruits avant de les acheter ?

Non, "même si le fruit en question est en accès libre ou vendu en vrac, vous devez attendre de passer à la caisse pour le goûter", explique Olivier Gayraud, juriste pour l’association de consommateurs CLCV. Sinon, c’est considéré comme un vol, comme le précisent les articles 311-1 et suivants du code pénal :"Le vol est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende."

Croire que l'on a le droit de goûter les fruits avant de les acheter est une idée répandue, qui s’appuie sur une lecture erronée de l’article 1587 du code civil : "à l’égard du vin, de l’huile et des autres choses que l’on est dans l’usage de goûter avant d’en faire l’achat, il n’y a point de vente tant que l’acheteur ne les a pas goûtées et agréées".