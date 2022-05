La taxe "abri de jardin" augmente cette année : comment y échapper ?

Cet espace volumineux de 18 m² va lui coûter un peu plus cher cette année. Pour cause, la taxe d’aménagement augmente de 7%. Son montant varie selon le taux d’imposition de la commune. Lorenzo devra donc débourser plus de 400 euros. "Toujours pareil, des taxes, des taxes, des surtaxes… On n’en finit pas", peste-t-il. Cette taxe abri de jardin concerne donc les constructions extérieures tels les cabanes, maisonnettes, garages, bungalows ou encore les caravanes.