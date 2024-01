Mon père de 96 ans a acheté 3000 euros de biscuits en pensant gagner un jeu-concours : le 13H à vos côtés

Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Au menu du jour, une question d'un habitant du Gard, qui dénonce un abus de faiblesse à 3000 euros dont a été victime son père nonagénaire. Thierry Coiffier lui répond sur le plateau de Marie-Sophie Lacarrau.

Didier, de Lédignan, dans le Gard, explique que son père, "harcelé par une société de vente par correspondance", a acheté pour près de 3000 euros de biscuits, pensant gagner une forte somme d’argent. Que peut-il faire ?

D’une manière générale, il faut se méfier des cadeaux que nous font miroiter certaines entreprises. Le père de Didier a 96 ans, une entreprise vendant des biscuits lui envoie quasi-quotidiennement des courriers ou des appels téléphoniques. Il y est question d’un gain éventuel de 9500 euros. Évidemment, le père de Didier ne reçoit jamais ce lot et continue donc à acheter des biscuits. La première chose à faire, c’est de contacter cette entreprise et de lui demander d’arrêter son démarchage. À partir de l’envoi de votre courriel, elle a un mois pour s’exécuter.

Si le démarchage se poursuit, il est possible de porter plainte pour abus de faiblesse. L’abus de faiblesse, c’est le fait de profiter de la vulnérabilité d’une personne pour la conduire à faire un acte contraire à son intérêt. La vulnérabilité de la personne peut être due à son âge une maladie ou un handicap. Élément important : l’auteur de l’infraction doit avoir connaissance de l’état de faiblesse ou de l’ignorance de la victime. On peut soit porter plainte au pénal et demander réparation du préjudice. (L’abus de faiblesse est un délit puni de 3 ans de prison et 375.000 euros d’amende).

Il est aussi possible de saisir le juge civil pour demander que les contrats de vente soient cassés et là aussi on peut obtenir réparation du préjudice. Cependant, il est quand même difficile de prouver l’abus de faiblesse notamment le fait que l’entreprise a connaissance de la vulnérabilité de la personne. Il est donc plus aisé de recourir à la notion de pratique commerciale trompeuse. En l’occurrence, le fait de faire croire à un consommateur qu’il a gagné une forte somme d’argent, mais qu’il faut encore passer commande pour la recevoir, c’est clairement une pratique commerciale trompeuse, les peines peuvent aller jusqu’à 2 ans de prison et 300.000 euros d’amende.

Alors, comment faire valoir ses droits ? On peut signaler ces pratiques à la DGCCRF, la direction des fraudes. On peut porter plainte au pénal et obtenir là aussi réparation du préjudice.

