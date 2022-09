Achat de vélo électrique : à combien de bonus écologiques a-t-on droit par foyer ? Le 20h vous répond

Ma femme et moi voulons acheter chacun un vélo électrique. Pouvons-nous bénéficier de deux bonus écologiques, un pour elle et un pour moi ?

Oui, c'est un bonus par personne majeure "y compris au sein du même foyer", nous confirme-t-on au ministère de la Transition écologique. Concrètement, vous et votre femme pouvez donc chacun toucher 300 à 400 euros d’aide pour l’achat de deux vélos électriques. "Ce bonus est accordé sous condition de revenu pour l’achat d’un vélo à assistance électrique neuf", peut-on lire sur cette page qui détaille justement les conditions pour être éligible, à la fois côté bénéficiaire et côté caractéristiques du vélo acquis. Côté bénéficiaire, il faut gagner moins de 13.489 euros par an et par part fiscal. Là non plus, ce n’est pas le foyer qui est pris en compte et cela change tout.

"La sortie de la dépendance doit devenir une priorité avec des moyens équivalents à ceux attribués au pouvoir d’achat des automobilistes", encourage la Fédération française des usagers de la bicyclette. La FUB qui rappelle que ce bonus écologique est cumulable avec les aides locales et avec la prime à la conversion.

La prime à la conversion vient, elle aussi, d’être élargie : jusqu’à 3000 euros d’aide, si vous achetez un vélo à assistance électrique neuf ou d’occasion, en échange de la mise au rebut d’un vieux véhicule motorisé. Tout est expliqué sur ce site.