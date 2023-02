VIDÉO - Achat de voiture : 3 pièges à éviter chez le concessionnaire

Nous avons cherché sur Internet un véhicule neuf disponible. Equipés d'une caméra discrète, nous allons chez le concessionnaire et demandons un devis. En plus du prix de vente, et des démarches de carte grise, le vendeur nous facture un service supplémentaire : un pack de sécurité. Ce dernier inclut gilet jaune, triangle, trousse de premiers secours ou encore un marteau bris de glace. Le tarif ? 210 euros, non négociables. "Ça fait partie des frais d'immatriculation", nous assure le concessionnaire ? C'est faux. Selon la DGCCRF, ces accessoires sont facultatifs. Trop de concessionnaires les présentent comme obligatoires pour alourdir la facture.