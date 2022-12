Noël : attention à ces arnaques sur les livraisons de colis

À quelques jours des fêtes de fin d'année, des millions de Français se font livrer des colis. L'occasion pour certains escrocs de passer à l'attaque. Ainsi, le site Signal-Arnaques met en garde contre des textos frauduleux ressemblant à s'y méprendre à ceux envoyés par la société Chronopost et prétextant une erreur d'acheminement.

Dans ces messages, plus vrais que nature, il est en général écrit : "Chronopost : Votre colis a rencontré une erreur lors de sa livraison. Pour confirmer l’acheminement de celui-ci, rendez-vous sur : https://chronoinfo.net/", ou encore "Chronopost : Votre colis a subi un problème, veuillez régulariser les informations de livraison sur notre site : servicechronopost.net". Un hameçonnage en bon et due forme qui va pousser tout naturellement les victimes à cliquer sur ces liens qui renvoient vers des sites frauduleux et où les malfrats pourront récupérer leurs données personnelles et leur numéro de colis.