Acheter des médicaments sur ordonnance, ça ne me coûte vraiment rien ? Le 20H vous répond

Bonne nouvelle, le montant de cette franchise médicale est plafonné à 50 euros par an et par personne, comme le précise le site du service public. En clair, si vous achetez plus de 100 boîtes de médicaments par an, vous ne payez plus la participation de 50 centimes sur les suivantes !

Mauvaise nouvelle, à partir de l’année prochaine, la participation pourrait doubler et passer à 1 euro par boîte de médicaments. C’est ce que nous vous avons déjà expliqué dans cet article.