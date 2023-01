Âge de départ, durée de cotisations... Ce que l'on sait déjà sur la réforme des retraites

C'est la face émergée de l'iceberg. La partie la plus facile à comprendre de la réforme : il va falloir travailler plus longtemps. Le départ à la retraite se ferait donc désormais à l'âge de 64 ans. Pour bénéficier de l'entièreté de sa pension, il faudrait avoir cotisé 43 ans. La réforme s'appliquera à toutes les personnes nées après le 1er juillet 1961, et ce, de façon progressive : trois mois de travail en plus tous les ans.