Ai-je droit à une prime si je fais du covoiturage ? Le 20H vous répond

Ai-je droit à une prime si je fais du covoiturage ?

Si c’est votre moyen de locomotion pour aller travailler, vous pouvez demander à votre société : c'est le cas dans deux entreprises sur cinq sondées par le ministère de la Transition écologique. Il s’agit d’un dispositif financier versé aux salariés qui utilisent un mode de transport durable pour se rendre au travail (vélo, covoiturage, autopartage, transports en commun hors abonnement), qui peut monter jusqu’à 800 euros par an, et est exonéré d'impôt et de cotisations sociales pour l’employeur. Il peut être cumulé avec vos remboursements de frais de transport. Pour en bénéficier si votre entreprise le propose, il faut simplement prouver que vous pratiquez bien le covoiturage pour travailler, par exemple en remplissant une attestation sur l’honneur (les justificatifs peuvent dépendre de votre entreprise).

En plus de cette aide, une autre incitation financière, versée cette fois par l’État, devrait voir le jour d’ici au 1er janvier prochain. Objectif : inciter au covoiturage dans vos trajets professionnels, mais aussi personnels. C’est le ministre Clément Beaune qui l’a annoncé. Ce bonus devrait s'accompagner d’incitations "logistiques", comme par exemple des places gratuites sur les parkings.