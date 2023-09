Ai-je intérêt à changer de fournisseur d'énergie si j'achète une voiture électrique ? Le 20H vous répond

Je souhaite acheter une voiture électrique, que je rechargerai chez moi. Comme je vais consommer plus d’électricité, ai-je intérêt à changer de fournisseur ?

Ça dépend de la puissance de votre compteur, et surtout de vos habitudes : "Si vous chargez votre véhicule la nuit, vous avez certainement intérêt à choisir un contrat heures creuses/heures pleines", conseille-t-on au Médiateur de l’énergie, qui peut vous accompagner en cas de litige avec fournisseur.

Il existe d’ailleurs des offres spécifiques pour les propriétaires de véhicules électriques. "Ça existe et ça se développe à vitesse grand V", observe Clément Molizon, délégué général de l’Association nationale pour le développement de la mobilité électrique. À vous de les éplucher et d’évaluer s’ils sont oui ou non adaptés à vos besoins. "Le prix de l’abonnement est parfois plus élevé pour ces contrats spécifiques", ajoute-t-on au Médiateur de l’énergie, qui rappelle que vous pouvez changer d’offre à tout moment et gratuitement. "Dans tous les cas, il faut prévoir entre 300 et 400 euros par an de budget recharge", estime Clément Molizon.