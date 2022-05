Ai-je le droit d'installer un barbecue sur mon balcon ? Le 20H vous répond

Je veux transformer ma véranda en pièce habitable, faut-il une autorisation de la mairie ?

Ça dépend ce que vous faites concrètement de cette véranda ! Si vous couvrez le toit, changez ses fenêtres ou ses portes, vous devez effectivement déposer une déclaration préalable de travaux à la mairie avant d’entamer le chantier. C’est obligatoire pour toute modification de l’aspect extérieur de votre maison. Même règle si vous agrandissez la pièce, par exemple si vous construisez une extension, peut-on lire sur le site du service public.

L’objectif pour la mairie, c’est de vérifier que vous respectez bien les règles d’urbanisme en vigueur. "Si vous êtes dans une zone classée, vous devrez également déposer une demande auprès des Bâtiments de France, ajoute David Rodrigues, de la CLCV, qui aide les consommateurs en cas de litiges lors de travaux et de construction.

Attention aussi à prévenir les impôts. "Il faut effectuer une déclaration de changement de consistance du local", nous explique-t-on à la Direction générale des Finances Publiques. À partir du mois d’octobre, cela pourra se faire directement en ligne via le service "gérer mes biens immobiliers" sur le site des impôts, comme l’explique cette vidéo. Mais d’ici-là, vous devez remplir un formulaire papier.

J'habite un hameau d'une vingtaine d'habitants. Sommes-nous suffisamment nombreux pour mettre en place un achat groupé d'énergie ?

Désolée, mais vous n'avez quasiment aucune chance d'obtenir des tarifs avantageux. Pour cela, il faut être des milliers, voire des dizaines de milliers de consommateurs suivant le contexte. C’est le principe même des achats groupés, nous dit le Médiateur national de l’énergie. "Pour pouvoir vous accorder une ristourne, le fournisseur doit rentrer dans ses frais... Et ça, ce n'est possible qu'avec du volume !" Et c’est particulièrement vrai, en ce moment, en pleine crise du marché de l’énergie.

L’association de consommateurs UFC-Que Choisir a été contrainte de renoncer à son achat groupé d’énergie pour cette raison. "Nous avons rassemblé plus de 350.000 consommateurs, et pour autant nous ne sommes pas parvenus à obtenir des tarifs avantageux", explique Raphaël Bartlomé, son responsable juridique. Seul moyen pour faire baisser – ou du moins contenir le montant de votre facture : opter pour les tarifs réglementés proposés par EDF. Ces tarifs ont augmenté au 1er févier 2022, mais cette hausse est plafonnée dans le cadre du bouclier tarifaire.