Ai-je le droit de faire un barbecue sur la plage ou dans un parc ? Le 20H vous répond

Peut-on allumer un barbecue où on le souhaite, dans un parc ou sur une plage par exemple ?

Ça dépend de votre commune... et surtout du risque incendie dans votre département ! Quand ce risque est très élevé, la préfecture ou le maire peuvent très bien interdire les barbecues, dans l’espace public comme dans les jardins privatifs : "A certaines périodes de l'année et particulièrement dans les régions à climat sec, les braises peuvent s'envoler et déclencher des départs de feu", peut-on lire sur le site du service public.