Ai-je le droit de laver ma voiture dans la rue ? Le 20H vous répond

A-t-on le droit de laver sa voiture dans la rue, devant chez soi ?

Non, c’est interdit à la fois sur la voie publique et sur les voies privées ouvertes à la circulation. C’est l’article 99-3 du règlement sanitaire départemental. Ce n’est pas pour vous embêter, mais bien pour préserver l’environnement ! Pour cette même raison, les codes de l’environnement et de la santé publique interdisent implicitement le lavage de votre voiture dans votre jardin ou sur votre terrain.

"Après chaque lavage, un centre de lavage par exemple récupère 360 g de boues polluées par des hydrocarbures et métaux lourds (mercure, arsenic, plomb…) issus notamment des pièces de frottement de la voiture. Sur la voie publique ou à domicile, les eaux de lavage se déversent dans la nature", explique Emilie Repusseau, secrétaire générale adjointe de la Fédération Nationale de l’Automobile.