Ai-je le droit de quitter l'entreprise pendant ma pause ? Le 20H vous répond

Au-delà des règles qui peuvent s’appliquer dans votre entreprise, il y a un temps de pause incompréhensible, fixé par le Code du travail : "Dès que le travail quotidien atteint six heures, le salarié doit bénéficier d’un temps de pause d’au moins 20 minutes consécutives", peut-on lire sur le site du service public.

Votre employeur ne peut pas supprimer cette pause. Mais vous non plus ! Inutile d’écourter votre déjeuner pour partir plus tôt le soir : "ça ne change pas les horaires collectifs, vous devez donc obtenir une autorisation de votre employeur", conclut Caroline André-Hesse.