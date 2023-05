Ai-je le droit de vendre des gâteaux faits maison dans un vide-grenier ? Le 20H vous répond

Ces règles s’appliquent aussi bien pour un vide-grenier "classique" sur le trottoir, que pour un vide-maison ou un vide-dressing à domicile. Dans les tous les cas, on parle de vente au déballage, encadrée par le code du commerce, comme le récapitule ici le ministère de l’Économie. "Vous ne pouvez pas participer à plus de deux ventes au déballage par an".

Vous devez également déclarer la vente au moins quinze jours avant la date auprès de votre mairie. Il s’agit de ce formulaire,

à remettre en mains propres contre récépissé ou bien à envoyer "en courrier recommandé avec accusé réception", précise le site du service public.